ПАРЄ подовжила роботу, щоб зняти санкції з Росії



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Ліліан Морі Паск'є поспішає розглянути зміни щодо санкцій проти РФ

Друзі Путіна готові працювати до опівночі, щоб встигнути прийняти зміни щодо санкцій

Сьогоднішнє засідання Парламентської асамблеї Ради Європи продовжать до опівночі за центральноєвропейським часом (до 1 години ночі за Києвом). Про це заявила президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, повідомляє «Європейська правда».

Як повідомлялось, у понеділок після обіду відбудуться дебати за резолюцією, яка може зняти санкційний тиск із делегації РФ. Всупереч правилам та традиціям ПАРЄ ця резолюція має бути ухвалена вже у понеділок, щоби після того делегація РФ, у разі обнуління санкційного механізму, мала можливість приїхати до Страсбурга.

Через високу кількість парламентарів, що мають намір виступити з цього питання, депутати ще вранці зверталися до Морі Паск’є з проханням продовжити сесію

«Можу повідомити, що закриття сесії переноситься з 20:00 до опівночі», - заявила голова асамблеї.

Окрім цього видання зазначає, що дискусія щодо пунктів порядку денного тривала довше, ніж очікувалося, через що майже не лишилося часу на урочистий пункт порядку денного, який мав назву «відзначення 70-річного ювілею Ради Європи». Морі Паск’є запропонувала перенести його на наступну сесію, на жовтень. За це рішення проголосувала проста більшість, хоча треба 2/3 голосів.

Примітно, що до цього під час затвердження порядку денного ПАРЄ на поточній сесії всі пропозиції українських та дружніх до них депутатів відхилялися, при цьому головуюча щоразу підкреслювала, що зміни до порядку денного ухвалюються лише 2/3 голосів.

Цей інцидент викликав суперечку.Українські та британські депутати виступили проти, вимагаючи дотримання процедури, але голова заявила, що не бачить порушень у скасуванні урочистої події без дотримання правил.

І хоча спірний пункт порядку денного не пов’язаний із росіянами, українські депутати вважають, що Морі Паск’є відійшла від процедури, щоби наблизити їх повернення. Українські депутати, що є членами ПАРЄ, висувають офіційні звинувачення в узурпації влади на адресу голови ПАРЄ, швейцарки Ліліан Морі Паск’є, яка просуває ідею повернення Росії до асамблеї.

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

У резолюції, автором якої є бельгійка Петра де Суттер, пропонується унеможливити позбавляти національні делегації права голосувати, виступати, а також права бути представленою в асамблеї та її органах. У разі ухвалення документа в запропонованій редакції російська делегація уникне поновлення санкцій, запроваджених проти неї у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму. Але навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті залишиться.

В Росії вже заявили про намір повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня за умови ухвалення резолюції.

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