Сейм Литви визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт

Водночас резолюція Сейму Литви засуджує незаконну окупацію та анексію Російською Федерацією українського Криму в 2014 році

Сейм Литви прийняв резолюцію щодо визнання геноцидом злочинів Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році.

У резолюції, за яку проголосували 77 депутатів, Сейм закликав міжнародну спільноту демонструвати солідарність з кримськими татарами та продовжувати політику невизнання анексії Криму.

«Сейм засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом в 1944 році, з його батьківщини - Кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії, в результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт», - йдеться у повідомленні Сейму Литви.

Водночас резолюція Сейму засуджує незаконну окупацію та анексію Російською Федерацією українського Криму в 2014 році, дискримінацію цивільного населення і кримських татар за ознакою мови, культури, релігії та національності, а також скасування кримськотатарського самоврядування.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

Джерело: Європейська правда