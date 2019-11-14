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    Шахтарський страйк? В уряді злякались погроз і зробили термінову заяву

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    <span>Олексій Оржель&nbsp;<span>повідомив, що Мінекоенерго розпочинає реформування вугільної галузі</span></span> - Шахтарський страйк? В уряді злякались погроз і зробили термінову заяву
    Олексій Оржель повідомив, що Мінекоенерго розпочинає реформування вугільної галузі

    Шахтарі сьогодні-завтра отримають зарплати, - Олексій Оржель

    Шахтарі сьогодні-завтра отримають зарплати. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомив урядовий портал.

    «Неприпустима ситуація, коли люди отримують зарплати із затримкою 3-4 місяці. Але й ненормально, коли виробництво, яке має бути прибутковим - фінансується з державного бюджету», - висловив свою позицію міністр.

    Олексій Оржель повідомив, що Мінекоенерго розпочинає реформування вугільної галузі.

    «Працювати повинні ефективні шахти, які можуть себе забезпечувати. Дуже скоро ми презентуємо нашу концепцію подальшого розвитку шахт», - зазначив він.

    Зазначимо, що вчора у Раді уряд лякали страйком шахтарів. Певно, тому в уряді і зробили термінову заяву.

    До речі, у Кабміні обіцяли зарплати шахтарям виплатити ще вчора, 13 листопада. І наголошували, що питання виплати зарплат шахтарям – одне з ключових порядку денного Мінекоенерго.

    Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила проект закону № 2283 про внесення змін до держбюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн повинні направити на погашення заборгованості перед шахтарями. Всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках вже сьогодні.

    Кабмін Верховна Рада міністр шахта фінансування страйк уряд Олексій Оржель
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