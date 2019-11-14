Шахтарський страйк? В уряді злякались погроз і зробили термінову заяву



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Олексій Оржель повідомив, що Мінекоенерго розпочинає реформування вугільної галузі

Шахтарі сьогодні-завтра отримають зарплати, - Олексій Оржель

Шахтарі сьогодні-завтра отримають зарплати. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомив урядовий портал.

«Неприпустима ситуація, коли люди отримують зарплати із затримкою 3-4 місяці. Але й ненормально, коли виробництво, яке має бути прибутковим - фінансується з державного бюджету», - висловив свою позицію міністр.

Олексій Оржель повідомив, що Мінекоенерго розпочинає реформування вугільної галузі.

«Працювати повинні ефективні шахти, які можуть себе забезпечувати. Дуже скоро ми презентуємо нашу концепцію подальшого розвитку шахт», - зазначив він.

Зазначимо, що вчора у Раді уряд лякали страйком шахтарів. Певно, тому в уряді і зробили термінову заяву.

До речі, у Кабміні обіцяли зарплати шахтарям виплатити ще вчора, 13 листопада. І наголошували, що питання виплати зарплат шахтарям – одне з ключових порядку денного Мінекоенерго.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила проект закону № 2283 про внесення змін до держбюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн повинні направити на погашення заборгованості перед шахтарями. Всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках вже сьогодні.