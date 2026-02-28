Туран прагне перенести матч «Шахтаря» в Лізі конференцій

Керманич «гірників» не в захваті від ідеї зіграти обидва поєдинки 1/8 фіналу в Польщі

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран відреагував на жеребкування плейоф Ліги конференцій, за результатами якого суперником став познанський «Лех». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.

«Це дуже добротна команда. Зізнаюсь чесно, що ми поки що не мали змоги дуже детально їх проаналізувати, бо не були впевнені стосовно свого опонента – потенційно їх було чотири. Поле у них не найкращого ґатунку, але це точно не слугуватиме для нас виправданням», – заявив фахівець.

За словами Турана, «Шахтар» намагатиметься змінити домашню арену на 1/8 фіналу турніру. У цьому сезоні «гірники» приймають суперників на Міському стадіоні Кракова. Щоб уболівальники «Леха» не опинилися в більшості на обох поєдинках, тренер запропонував зіграти в турецькому Ізмірі на стадіоні «Гезтепе».

«Це дуже красивий стадіон, красиве місто, команда з давніми традиціями. Тому, якщо це буде технічно можливо, я впевнений, що для нас це було би дуже хорошою можливістю, щоб уникнути того, щоб двічі грати з польською командою на території її країни», – додав Туран.

Напередодні «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» під завісу зустрічі. Рятівником команди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Тим часом лідер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів. Тепер в активі ветерана «біло-синіх» і колишнього форварда «гірників» Євгена Селезньова по 117 м'ячів. Рекордсмен чемпіонатів України – узбек Максим Шацьких (124 голи).