«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
«Гірники» в 1/4 фіналу відвідають Нідерланди
фото: ФК «Шахтар»

За місце в півфіналі вітчизняний гранд позмагається з клубом із Нідерландів

Донецький «Шахтар» у 1/4 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з АЗ із нідерландського Алкмара. Про це повідомляє «Главком».

Перший поєдинок для «гірників» буде домашнім. Команда Арди Турана прийме АЗ 9 квітня. Натомість матч-відповідь команди зіграють 16 квітня.

Алкмарці в попередньому раунді впевнено розібралися з празькою «Спартою». Спершу нідерландський клуб переміг чеський гранд на домашній арені (2:1). Напередодні ж АЗ розгромив «червоних» на виїзді (4:0). Натомість в попередньому раунді плейоф підопічні Ліроя Ехтельда здолали вірменський «Ноа» (0:1, 4:0).

АЗ у єврокубках 2025/26

Алкмарці розпочали виступи в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. На шляху в основний етап АЗ вибив фінський «Ільвес», ліхтенштейнський «Вадуц» і софійський «Левскі».

У загальному раунді турніру нідерландський клуб набрав оформив перемоги над братиславським «Слованом», ірландським «Шелбурном» і косовською «Дрітою». Із «Ягеллонією» із Білостока АЗ розійшовся миром. Утім, набраних десяти очок вистачило лише для виходу в 1/16 фіналу.

Історія протистоянь АЗ із українськими клубами

Алкмарці мають за плечима зустрічі з шістьма українськими колективами. Зокрема, АЗ у різні роки грав проти київського «Динамо», харківського «Металіста», «Маріуполя», «Дніпра-1» та «Дніпра».

А в сезоні 2004/05 турнірні шляхи нідерландського клубу перетнулися і з «Шахтарем». Подвійне побачення команд відбулося у 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Тоді алкмарці оформили дві перемоги над «гірниками» (3:1, 2:1).

До слова, київське «Динамо» розгромило «Олександрію» на виїзді. Голами в складі столичного гранда відзначилися Ярмоленко, Яцик, Волошин, Редушко та Пономаренко. У турнірній таблиці УПЛ «біло-сині» йдуть на четвертій сходинці.

Нагадаємо, раніше «Металіст 1925» отримав наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань харків'яни зустрінуться з чернівецькою «Черніговом». Іншу пару склали чернівецька «Буковина» та «Динамо».

Українські банки готові до кредитування економіки
