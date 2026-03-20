Футболісти «Шахтаря» побилися з гравцями «Леха» після матчу Ліги конференцій

Антон Федорців
Антон Федорців
Футболісти «Шахтаря» побилися з гравцями «Леха» після матчу Ліги конференцій
«Гірники» взяли участь в штовханині з польським грандом
фото: ФК «Шахтар»

Пристрасті на полі не вщухли з фінальним свистком арбітра

Бійка між двома командами відбулася після поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій між донецьким «Шахтарем» і познанським «Лехом». Про це повідомляє «Главком».

Конфлікт відбувся прямісінько на полі. Найактивнішими в сутичці був оборонець «гірників» Алаа Грам і нападник «залізничників» Мікаель Ісхак. Обидва за підсумками інциденту отримали жовті картки.

Проте, для центрбека «Шахтаря» цей «гірчичник» виявився другим. Отже, тунісець отримав вилучення вже після фінального свистка. Тепер Грам не допоможе вітчизняному гранду в чвертьфіналі турніру.

Сам поєдинок завершився перемогою «Леха» (2:1). Утім, за підсумком двоматчевого протистояння путівку в наступний раунд завоював «Шахтар». Перший матч підопічні Арди Турана виграли з більшою перевагою (3:1).

До слова, київське «Динамо» розгромило «Олександрію» на виїзді. Голами в складі столичного гранда відзначилися Ярмоленко, Яцик, Волошин, Редушко та Пономаренко. У турнірній таблиці УПЛ «біло-сині» йдуть на четвертій сходинці.

Нагадаємо, раніше «Металіст 1925» отримав наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань харків'яни зустрінуться з чернівецькою «Черніговом». Іншу пару склали чернівецька «Буковина» та «Динамо».

Футболісти «Шахтаря» побилися з гравцями «Леха» після матчу Ліги конференцій
Футболісти «Шахтаря» побилися з гравцями «Леха» після матчу Ліги конференцій
Підсумок 1/8 фіналу Ліги конференцій
Камбеки з розгромом замовляли? Підсумок матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
«Шахтар» програв домашній поєдинок проти «Леха» в Лізі конференцій, але пройшов далі
Найменша делегація з найбільшими амбіціями. Анонс Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
«Металіст 1925» легко розібрався з «Полтавою» в УПЛ

