«Металіст 1925» легко розібрався з «Полтавою» в УПЛ

Підопічні Младена Бартуловіча принаймні тимчасово піднялися у чільну п'ятірку

Харківський «Металіст 1925» оформив домашню перемогу над «Полтавою» (2:0) у 21-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Господарі взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Невдовзі почали виникати моменти. За перші півгодини харків'яни змарнували щонайменше три нагоди забити.

Спершу Баптістелла з кута воротарського поцілив у голкіпера. Далі Калюжний змусив попрацювати Мінчева дальнім ударом. А згодом той же Баптістелла влучив у стійку на добиванні.

Тиск «Металіст 1925» посилив перед перервою. Мінчев потягнув удари Моури та Ітодо, та в доданий арбітром час безсилим виявився навіть він. Це Ітодо після класного розіграшу кутового з меж штрафного відправив м'яч у сітку воріт «Полтави».

Закріпили перевагу харків'яни на старті другої половини. Небезпека прийшла з правого флангу атаки господарів. Моура кинув на фланг Крупському, а той від лінії поля подав у центр штрафного, звідки Баптістелла влучно пробив у дотик.

Після цього епізоду команда Бартуловіча розслабилася. Дійшло до того, що полтавці навіть двічі створили небезпеку біля воріт Варакути. Проте, голкіпер харків'ян виявився на висоті після випадів Місюри та Кононова. Зрештою, рахунок не змінився.

Із перемогою в активі «Металіст 1925» піднявся на п'яте місце в УПЛ. Харківський колектив набрав 34 очки. Тим часом «Полтава» – безнадійний аутсайдер (9 пунктів).

До слова, київське «Динамо» розгромило «Олександрію» на виїзді. Голами в складі столичного гранда відзначилися Ярмоленко, Яцик, Волошин, Редушко та Пономаренко. У турнірній таблиці УПЛ «біло-сині» йдуть на четвертій сходинці.

Нагадаємо, раніше «Металіст 1925» отримав наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань харків'яни зустрінуться з чернівецькою «Черніговом». Іншу пару склали чернівецька «Буковина» та «Динамо».