Головна Новини
search button user button menu button

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Столичний гранд став фаворитом турніру
фото: ФК «Динамо»

Представники Прем'єр-ліги зустрінуться з колективами Першої ліги

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

До півфінальної стадії дісталися по два представники Прем'єр-ліги та Першої ліги. Однак, гарантовано побачити у фіналі представника нижчого дивізіону не судилося. Жереб розвів команди колективи елітного дивізіону.

1/2 фіналу Кубка України 2025/26

У першому півфіналі харківський «Металіст 1925» зустрінеться з «Черніговом». Натомість чернівецька «Буковина» прийме київське «Динамо». Поєдинки цієї стадії відбудуться 21-23 квітня.

Пари 1/2 фіналу Кубка України 2025/26:

  • «Металіст 1925» – «Чернігів»,
  • «Буковина» – «Динамо».

Кубок України 2025/26

У розіграші турніру взяли участь 68 команд. Найслабші розпочали змагання з кваліфікаційного раунду. Там визначилися вісім учасників 1/32 фіналу Кубка України.

Саме на цій стадії до турніру приєдналися 12 колективів УПЛ. Чотири найкращі команди еліти за підсумками минулого сезону розпочали боротьбу в 1/16 фіналу.

Переможець попереднього розіграшу – донецький «Шахтар» – вибув у 1/8 фіналу. Там «гірників» здолало «Динамо» (2:1).

До слова, житомирське «Полісся» розділило нагороди туру Прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами». Керманич «поліських вовків» став найкращим тренером 20-го туру. Його підопічні здобули перемогу над криворізьким «Кривбасом» (2:0).

Нагадаємо, «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва. На гол Устименка «біло-сині» відповіли м'ячами Ярмоленка та Пономаренка. Команда Ігоря Костюка залишається в перегонах за медалями.

Читайте також:

Теги: Кубок України ФК «Динамо» ФК «Металіст 1925» ФК «Буковина» ФК «Чернігів»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua