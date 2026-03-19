Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України

Представники Прем'єр-ліги зустрінуться з колективами Першої ліги

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

До півфінальної стадії дісталися по два представники Прем'єр-ліги та Першої ліги. Однак, гарантовано побачити у фіналі представника нижчого дивізіону не судилося. Жереб розвів команди колективи елітного дивізіону.

1/2 фіналу Кубка України 2025/26

У першому півфіналі харківський «Металіст 1925» зустрінеться з «Черніговом». Натомість чернівецька «Буковина» прийме київське «Динамо». Поєдинки цієї стадії відбудуться 21-23 квітня.

Пари 1/2 фіналу Кубка України 2025/26:

«Металіст 1925» – «Чернігів»,

«Буковина» – «Динамо».

Кубок України 2025/26

У розіграші турніру взяли участь 68 команд. Найслабші розпочали змагання з кваліфікаційного раунду. Там визначилися вісім учасників 1/32 фіналу Кубка України.

Саме на цій стадії до турніру приєдналися 12 колективів УПЛ. Чотири найкращі команди еліти за підсумками минулого сезону розпочали боротьбу в 1/16 фіналу.

Переможець попереднього розіграшу – донецький «Шахтар» – вибув у 1/8 фіналу. Там «гірників» здолало «Динамо» (2:1).

