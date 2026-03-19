«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком

Столичний гранд солідно покращив фінансові результати в 2025 році

Київське «Динамо» продемонструвало зростання після кількох невдалих у фінансовому плані років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delo.ua.

Провідний клуб України завершив рік із чистим прибутком 275,6 млн грн. Паралельно фактично вдвічі зріс дохід «Динамо». Торік він склав 1,83 млрд грн.

Фінансовий ренесанс «Динамо»

Після кількох нестабільних років 2025-й, вочевидь, стане переломним для «біло-синіх». Наприклад, у 2022 році клуб отримав 666,8 млн грн доходу зі збитками на майже 678 млн грн. Натомість у наступному році дохід зріс до 1,55 млрд грн, але прибуток виявився незначним (17 млн грн).

Погіршилися показники в 2024 році. По-перше, скоротився дохід (до 913,7 млн грн). Натомість збиток тоді сягнув 496 млн грн. На фоні всіх цих результатів показник 2025 року став найсильнішим у фінансові плані за довгий час.

Чиста виручка стала двигуном

Головну роль у фінансовому ренесансі «Динамо» відіграло зростання виручки. Валовий збиток змінився валовим прибутком (445 млн грн) завдяки зростанню до 1,83 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції та послуг. Змінився кардинально й операційний результат клубу – за збитком у розмірі 381,8 млн грн у 2024 році прийшли 476,9 млн грн операційного прибутку торік.

Джерела фінансового одужання

Раніше менеджмент «Динамо» публічно розкрило фінансову модель клубу на сучасному етапі. Ключовими пунктами фінансового благополуччя для столичного гранда залишаються продаж футболістів, контракти зі спонсорами та виплати за участь у єврокубках.

У 2025 році для «Динамо» зійшлися кілька факторів. По-перше, «біло-сині» отримали понад 8,5 млн євро від УЄФА за виступи в Лізі Європи в сезоні 2024/25. По-друге, клуб отримав відсоток від продажу англійським «Борнмутом» вихованця киян Іллі Забарного французькому ПСЖ. Окрім того, керівництво «Динамо» наполягає, що партнерські угоди клубу формують суттєву частину комерційних надходжень.

