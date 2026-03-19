«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі

Столичний гранд продовжив переможну серію

Київське «Динамо» оформило виїзну перемогу над «Олександрією» (5:0) у 21-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Жовто-чорні» спробували активно розпочати матч. Однак, кияни виявилися готовими до такого розвитку подій. Більше того, команда Ігоря Костюка швидко перехопила ініціативу.

Для початку Шапаренко перевірив пильність голкіпера пострілом під поперечину – Макаренко відбив на кутовий. Та стандарт виявився фатальним для господарів. Затяжний розіграш призвів до заблокованого удару Вівчаренка, та Ярмоленко на добиванні відправив м'яч у сітку.

У схожому стилі «Динамо» подвоїло перевагу ще до екватору тайму. Підготували взяття воріт Бражко та Шапаренко. Натомість на фініші епізоду Макаренко парирував удар Редушка, та на добиванні першим опинився Яцик.

Далі «біло-сині» грали з огляду на рахунок. Тим не менше, в середині другої половини підвищили темп виконавці, які вийшли з лави запасних «Динамо». Виділявся на фоні інших Піхальонок, який організував гольовий момент для Пономаренка (офсайд).

Та третій гол киян оформив Волошин. Після перехоплення Бражка він зіграв у стінку з Редушком і перекинув м'яч над голкіпером, який вибіг із воріт на перехоплення. А за якихось чотири хвилини сам Редушко замкнув дальню стійку після прострілу Піхальонка з правого боку штрафного.

Добив же господарів Пономаренко. Нападник отримав м'яч перед штрафним від Буяльського, хитнув оборонця і поцілив у дальній кут. З розгромом в активі «Динамо» продовжило переслідування чільну трійку команд УПЛ. В активі підопічних Костюка тепер 41 очко. Тим часом «Олександрія» – передостання (11 пунктів).

До слова, раніше «Динамо» отримало наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань кияни зустрінуться з чернівецькою «Буковиною». Іншу пару склали харківський «Металіст 1925» і «Чернігів».

Нагадаємо, житомирське «Полісся» розділило нагороди туру Прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами». Керманич «поліських вовків» став найкращим тренером 20-го туру. Його підопічні здобули перемогу над криворізьким «Кривбасом» (2:0).