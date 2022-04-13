Ще більше пропаганди. Росія збільшила фінансування державних ЗМІ

На фінансування російських ЗМІ у 2022 році має бути виділено 114,8 млрд рублів

Фінансування російських державних ЗМІ на фоні війни в Україні було різко збільшено. Таку статистику дає російський Мінфін, пише видання «Медуза» з посиланням на The Moscow Times.

За січень-березень за статтею «засоби масової інформації» федеральний бюджет виділив 17,4 млрд рублів – у 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. 11,9 мільярда рублів із цієї суми було виділено у березні після початку вторгнення Росії в Україну.

При цьому витрати за іншими статтями зросли з початку року значно меншими. Так, наприклад, фінансування армії збільшилося на 11% (до 824 млрд рублів), витрати на національну безпеку та правоохоронні органи зросли на 5,6% (до 501,6 млрд рублів, а витрати на соціальну підтримку громадян – на 6,5% (1,71 трлн рублів).

За законом про бюджет, на фінансування російських ЗМІ у 2022 році має бути виділено 114,8 млрд рублів. З цієї суми 28,7 млрд рублів призначено для АНО «ТВ Новини» (керуючої RT), 25,2 млрд рублів – ВГТРК, 9,3 мільярда рублів – «Росія сьогодні», 6 млрд рублів – «Першого каналу».

Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.