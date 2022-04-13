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    Володимир Кличко: Україна з Німеччиною мають показати єдиний фронт

    На початку квітня&nbsp;Володимир Кличко провів зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем - Володимир Кличко: Україна з Німеччиною мають показати єдиний фронт
    На початку квітня Володимир Кличко провів зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем
    фото із соцмереж

    Німеччина є ключовим партнером у наданні фінансової, гуманітарної допомоги Україні, допомозі біженцям і в наданні зброї українській державі

    Сьогодні дуже важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та всіма країнами Європейського Союзу показали чіткий єдиний фронт у боротьбі проти російського вторгнення в Україну. «Я сподіваюся, що візит Федерального президента до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями», – написав Володимир Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «Це правда, що Федеральний президент зробив чимало помилок у політиці щодо Росії в минулому, які завдали шкоди Україні. Федеральний президент вибачився за це і визнав свої помилки, - зазначив Кличко. - Я вважаю, що Україна повинна продовжувати співпрацю і далі вибудовувати мости з Німеччиною».

    Кличко наголосив, що його нещодавній візит до Берліна, під час якого він зміг поспілкуватися з усіма впливовими німецькими політиками, показав, що особисті зустрічі завжди корисні.

    Він зазначив, що Німеччина є ключовим партнером у наданні фінансової, гуманітарної допомоги Україні, допомозі біженцям і в наданні зброї українській державі.

    «Сьогодні дуже важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та всім Європейським Союзом показали єдиний фронт у боротьбі проти російського вторгнення в Україну. І я сподіваюся, що візит Федерального президента до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями», - підкреслив Володимир Кличко.

    Напередодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним.

    Тим не менш Штайнмаєр вже пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна.

    Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».

    Теги: росія окупанти Київ Володимир Кличко Німеччина війна Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр президент окупація #stoprussia
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    Володимир Кличко: Україна з Німеччиною мають показати єдиний фронт