Володимир Кличко: Україна з Німеччиною мають показати єдиний фронт

Німеччина є ключовим партнером у наданні фінансової, гуманітарної допомоги Україні, допомозі біженцям і в наданні зброї українській державі

Сьогодні дуже важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та всіма країнами Європейського Союзу показали чіткий єдиний фронт у боротьбі проти російського вторгнення в Україну. «Я сподіваюся, що візит Федерального президента до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями», – написав Володимир Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Це правда, що Федеральний президент зробив чимало помилок у політиці щодо Росії в минулому, які завдали шкоди Україні. Федеральний президент вибачився за це і визнав свої помилки, - зазначив Кличко. - Я вважаю, що Україна повинна продовжувати співпрацю і далі вибудовувати мости з Німеччиною».

Кличко наголосив, що його нещодавній візит до Берліна, під час якого він зміг поспілкуватися з усіма впливовими німецькими політиками, показав, що особисті зустрічі завжди корисні.

Він зазначив, що Німеччина є ключовим партнером у наданні фінансової, гуманітарної допомоги Україні, допомозі біженцям і в наданні зброї українській державі.

«Сьогодні дуже важливо, щоб Україна разом з Німеччиною та всім Європейським Союзом показали єдиний фронт у боротьбі проти російського вторгнення в Україну. І я сподіваюся, що візит Федерального президента до Києва тільки відкладено і він зможе відбутися найближчими тижнями», - підкреслив Володимир Кличко.

Напередодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним.

Тим не менш Штайнмаєр вже пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна.

Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».