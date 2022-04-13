РФ готує провокацію для виправдання застосування ядерної зброї проти України

У Путіна немає інших сил, окрім загроз ядерною зброєю

В умовах неможливості забезпечення військової перемоги в Україні конвенційними методами ведення війни керівництво РФ ймовірно ухвалило рішення про проведення російськими спецслужбами провокації під виглядом українських військових на об'єкті «С» Стратегічних ядерних сил РФ у військовому містечку Білгород-22 для обґрунтування застосування ядерного зброї на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook з посиланням на джерело в розвідувальному співтоваристві заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк.

«Російське керівництво в умовах явної нездатності ЗС РФ здобути військову перемогу в Україні конвенційними силами шукає можливості для застосування на Донбасі ядерної зброї. Відповідно до російської ядерної доктрини серед умов застосування РФ ядерної зброї є застосування ядерної зброї проти РФ (або іншої зброї масового ураження) або вплив на об'єкти Стратегічних ядерних сил Російської Федерації, який може призвести до виведення їх з ладу», – заявив він.

«Відповідно до інформації, отриманої від розвідувальної спільноти, на початку квітня 2022 року російські спецслужби вивчали можливість організації провокації, яка дозволила б звинуватити Україну у створенні таких загроз. Зокрема, росіянами розглядався варіант захоплення одного з об'єктів Стратегічних ядерних сил РФ особами, які видаватимуть себе за військовослужбовців ЗСУ, бійців «Азова» або представників «Правого сектора». Поряд із захопленням також розглядалися варіанти проведення диверсії під українським прапором або ж завдання вогневого удару», – повідомляє керівник ЦОР.

«Найімовірнішим об'єктом Стратегічних ядерних сил РФ, на якому може бути реалізована така провокація, є «об'єкт С», одна з центральних баз зберігання ядерних боєприпасів, що знаходиться в Білгороді-22 (населені пункти Грайворон та Головчина Білгородської області) за кілька кілометрів від кордони з Україною (Сумська область)», – розповів координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам.

«Заяви російських посадових осіб та пропагандистів про необхідність застосування ядерної зброї проти України, а також запровадження режиму підвищеної терористичної загрози у прикордонних з Україною регіонах РФ вказують на високу ймовірність того, що керівництво РФ вже ухвалило рішення про реалізацію такої провокації та розпочало безпосередню підготовку до неї», – підсумував Олександр Данилюк.

Раніше у Пентагоні, оцінюючи хід війни Росії проти України, заявили, що у Путіна немає інших сил, окрім загроз ядерною зброєю.

11 квітня Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про продовження наступу російських військ в Україні, а також про плани взяття Києва, озвучивши загрозу про застосування проти України ядерної зброї.

Нагадаємо, Росія може використати під час повномасштабного вторгнення до України ядерну зброю. Про це військовий експерт Михайло Самусь заявив у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, «застосування ядерної зброї взагалі не викликає ніяких проблем у Путіна», бо радянська військова доктрина завжди вважала використання ядерного озброєння нормальним інструментом у деякі моменти війни – зокрема, під час проведення стратегічних операцій.