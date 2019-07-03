Ще два сервіси не проводять пошук готелів в окупованому Криму



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Сервіси бронювання авіаквитків і готелів Kayak і Momondo тепер не показують користувачам кримські готелі

Сервіси бронювання авіаквитків і готелів Kayak і Momondo виключили з результатів видачі готелі в окупованому Росією Криму.

«Ми не знайшли потрібних результатів. Можливо, ніхто з наших провайдерів не обслуговує напрямок або на обрані дати немає результатів», - повідомляє Kayak.

Такий же результат показує Momondo.

Через сервіси можна забронювати житло в Ялті, Севастополі, Алушті, Сімферополі та інших містах окупованого півострова.

У червні авіаквитки в анексований Крим зникли з пошукача сервісу Skyscanner. У компанії збій пояснили технічними неполадками. За даними співрозмовників російського видання «Коммерсант», збої можуть бути пов’язані з санкціями ЄС щодо Росії.

Нагадаємо, у липні 2018 року сервіс Booking.com перестав бронювати житло в містах окупованого Криму для відпочинку. Однак готель можна вибрати, якщо вказати метою поїздки роботу.

У базі сервісу подобової оренди квартир Airbnb пропозицій в Криму зовсім немає. Відмовився працювати з кримськими готелями також агрегатор RoomGuru.

Раніше повідомлялося, що після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю Brioni Boutique, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму, отримує численні погрози.

Джерело: УНН