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    Ще два сервіси не проводять пошук готелів в окупованому Криму

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    Ще два сервіси не проводять пошук готелів в окупованому Криму

    Сервіси бронювання авіаквитків і готелів Kayak і Momondo тепер не показують користувачам кримські готелі

    Сервіси бронювання авіаквитків і готелів Kayak і Momondo виключили з результатів видачі готелі в окупованому Росією Криму.

    «Ми не знайшли потрібних результатів. Можливо, ніхто з наших провайдерів не обслуговує напрямок або на обрані дати немає результатів», - повідомляє Kayak.

    Такий же результат показує Momondo.

    Через сервіси можна забронювати житло в Ялті, Севастополі, Алушті, Сімферополі та інших містах окупованого півострова.

    У червні авіаквитки в анексований Крим зникли з пошукача сервісу Skyscanner. У компанії збій пояснили технічними неполадками. За даними співрозмовників російського видання «Коммерсант», збої можуть бути пов’язані з санкціями ЄС щодо Росії.

    Нагадаємо, у липні 2018 року сервіс Booking.com перестав бронювати житло в містах окупованого Криму для відпочинку. Однак готель можна вибрати, якщо вказати метою поїздки роботу.

    У базі сервісу подобової оренди квартир Airbnb пропозицій в Криму зовсім немає. Відмовився працювати з кримськими готелями також агрегатор RoomGuru.

    Раніше повідомлялося, що після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю Brioni Boutique, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму, отримує численні погрози.

    Джерело: УНН

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