«Було неприємно». Санду прокоментувала викрадення судді Чауса з Молдови
Санду наголосила, що Молдові дуже важливі добрі відносини з Україною
«З Україною – так, було неприємно (ситуація з викраденням судді Миколи Чауса – ред.) те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо... Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють», – сказала Санду .
При цьому, за словами президентки Молдови, між країнами залишається невирішеним також і питання будівництва Дністровської ГЕС, яке сторони мають намір залагодити за допомогою ЄС.
«З іншого боку, нам дуже важливі добрі відносини з Україною, адже у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є», – сказала вона.
Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах у Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.
Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова пройшли дострокові парламентські вибори. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.
Вже відомо, що наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.
Також у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.