«Було неприємно». Санду прокоментувала викрадення судді Чауса з Молдови

Санду наголосила, що Молдові дуже важливі добрі відносини з Україною

Ситуація зі зникненням біглого судді Миколи Чауса з Молдови, в причетності до якого звинувачують українські спецслужби, стала неприємною ситуацією для молдовської влади. Про це президентка Республіки Молдова Майя Санду заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант»

«З Україною – так, було неприємно (ситуація з викраденням судді Миколи Чауса – ред.) те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо... Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють», – сказала Санду .

При цьому, за словами президентки Молдови, між країнами залишається невирішеним також і питання будівництва Дністровської ГЕС, яке сторони мають намір залагодити за допомогою ЄС.

«З іншого боку, нам дуже важливі добрі відносини з Україною, адже у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є», – сказала вона.

Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах у Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.

Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова пройшли дострокові парламентські вибори. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.

Вже відомо, що наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.

Також у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.

Детальніше читайте у матеріалі: «Зеленський хоче цим скористатися». Голова тимчасової комісії по викраденню судді Чауса у Молдові коментує підсумки розслідування