  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Було неприємно». Санду прокоментувала викрадення судді Чауса з Молдови

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Майя Санду прокоментувала зникнення українського судді Миколи Чауса - «Було неприємно». Санду прокоментувала викрадення судді Чауса з Молдови
    Майя Санду прокоментувала зникнення українського судді Миколи Чауса
    Фото: laf.md

    Санду наголосила, що Молдові дуже важливі добрі відносини з Україною

    Ситуація зі зникненням біглого судді Миколи Чауса з Молдови, в причетності до якого звинувачують українські спецслужби, стала неприємною ситуацією для молдовської влади. Про це президентка Республіки Молдова Майя Санду заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант».

    «З Україною – так, було неприємно (ситуація з викраденням судді Миколи Чауса – ред.) те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо... Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють», – сказала Санду .

    При цьому, за словами президентки Молдови, між країнами залишається невирішеним також і питання будівництва Дністровської ГЕС, яке сторони мають намір залагодити за допомогою ЄС.

    «З іншого боку, нам дуже важливі добрі відносини з Україною, адже у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є», – сказала вона.

    Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах у Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.

    Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова пройшли дострокові парламентські вибори. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.

    Вже відомо, що наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.

    Також у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.

    Детальніше читайте у матеріалі: «Зеленський хоче цим скористатися». Голова тимчасової комісії по викраденню судді Чауса у Молдові коментує підсумки розслідування
    Теги: Молдова викрадення Майя Санду Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Було неприємно». Санду прокоментувала викрадення судді Чауса з Молдови