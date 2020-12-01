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    У світі

    Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19

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    <p>Вакцинація для громадян Туреччини буде безкоштовною</p> - Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19

    Вакцинація для громадян Туреччини буде безкоштовною

    Вакцинація почнеться з медичних працівників

    Туреччина планує безкоштовно вакцинувати населення від Covid-19, поставки очікуються у січні 2021 року.

    Про це у понеділок заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    «Наші громадяни зможуть отримати вакцину безкоштовно. Сподіваюся, наступного місяця почнеться вакцинація медичних працівників», – наголосив він.

    Також Ердоган заявив про посилення комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 5:00.

    Крім того, буде заборонено виходити на вулицю з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.

    До слова, Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу.

    Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган щеплення вакцинація населення коронавірус
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