Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19

Вакцинація для громадян Туреччини буде безкоштовною

Вакцинація почнеться з медичних працівників

Туреччина планує безкоштовно вакцинувати населення від Covid-19, поставки очікуються у січні 2021 року.

Про це у понеділок заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Наші громадяни зможуть отримати вакцину безкоштовно. Сподіваюся, наступного місяця почнеться вакцинація медичних працівників», – наголосив він.

Також Ердоган заявив про посилення комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 5:00.

Крім того, буде заборонено виходити на вулицю з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.

До слова, Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.