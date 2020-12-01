Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19
Вакцинація для громадян Туреччини буде безкоштовною
Вакцинація почнеться з медичних працівників
Туреччина планує безкоштовно вакцинувати населення від Covid-19, поставки очікуються у січні 2021 року.
Про це у понеділок заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
«Наші громадяни зможуть отримати вакцину безкоштовно. Сподіваюся, наступного місяця почнеться вакцинація медичних працівників», – наголосив він.
Також Ердоган заявив про посилення комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 5:00.
Крім того, буде заборонено виходити на вулицю з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.
До слова, Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу.
Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.
Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.
До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.
Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.