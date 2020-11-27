20 млн українців. Стало відомо, хто отримає перші вакцини від коронавірусу

Щеплення від коронавірусу в Україні розпочнеться у наступному році

МОЗ затвердив пріоритетні групи, які отримають вакцини в першу чергу

Міністерство охорони здоров’я затвердило кількість людей, яким планують в наступному році зробити щеплення від коронавірусу – це 20 мільйонів 851 тисяча українців.

Про це під час конференції «Результати першого року впровадження Стратегії імунопрофілактики» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Крім того, відомство затвердило пріоритетні групи, які отримають вакцини в першу чергу:

медики;

військові, зокрема в зоні ООС;

працівники соціальної сфери;

ті, хто знаходиться і працює в інтернатах або будинках престарілих;

люди старше 60 років з соматичними захворюваннями, які призводять до смерті, якщо людина хворіє коронавірусів (наприклад, хвороби серця). У цій групі найбільше людей - приблизно 7 мільйонів.

Також МОЗ затвердив заявку на безкоштовну вакцину від коронавірусу, згідно з якою Україна отримає 8 мільйонів безкоштовних доз вакцини в рамках глобального механізму COVAX. Ця програма передбачає подвійне введення дози, тому зробити щеплення зможуть чотирьом мільйонам людей.

Вакцину для решти 16 мільйонів планують придбати за кошти Європейського інвестиційного банку ($50 мільйонів) і на додаток завершуються переговори зі Світовим банком з приводу $50-75 мільйонів.

Напередодні стало відомо, що Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.

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