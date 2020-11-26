Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19

Кошти Світового банку підуть на закупівлю вакцин і медобладнання

Гроші на вакцину виділить Світовий банк

Світовий банк виділить Міністерству охорони здоров'я майже 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом. Кошти підуть на закупівлю вакцин і медобладнання.

Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

За її словами, зараз йде процес фіналізації всіх домовленостей в рамках даного проєкту.

«МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проєкт вартістю близько 100 мільйонів доларів. Ми відпрацьовуємо всі документи. В першу чергу ці кошти будуть спрямовані на закупівлю вакцин від Covid-19, а також діагностичного та лабораторного обладнання для медустанов», - заявила Шаталова.

Також в рамках проєкту із Світовим банком був реалізований проєкт нового контакт-центру МОЗ, а також завершується реалізація проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» вартістю майже 215 млн доларів.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19 .

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.

Читайте також: