Американці отримають перші вакцини від коронавірусу до 25 грудня

Перші дві вакцини проти коронавірусу будуть доступні в США ще до Різдва, оголосили у міністерстві охорони здоров'я країни

Мова йде про вакцини Pfizer і Moderna

Перші дві вакцини проти Covid-19 можуть стати доступними для громадян Сполучених Штатів Америки до Різдва. Про це заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар, передає Reuters.

Повідомляється, що заява прозвучала після того, як компанія Moderna Inc. стала другим виробником, який може отримати дозвіл на випуск вакцини в США.

За словами Азара, сьогодні на нараді з губернаторами за участю віцепрезидента Майка Пенса обговорять ці вакцини та те, які групи будуть щепитися в першу чергу.

Відзначимо, по всій видимості, міністр мав на увазі католицьке Різдво, яке святкується 25 грудня.

Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.