«Це завдає мені болю», – Папа Франциск про ситуацію із Собором Святої Софії



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«Мої думки несуться далеко, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію» – глава Католицької Церкви

Понтифік заявив про це під час недільної молитви

Папа Франциск заявив, що страждає від рішення Туреччини зробити стамбульський музей Святої Софії мечеттю.

Як повідомляє портал «Vatican News», про це понтифік заявив під час недільної молитви «Ангел Господній», озвученої на площі Святого Петра.

«Мої думки несуться далеко, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи», – додав глава Католицької Церкви.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення щодо собору Святої Софії.

Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.

У п’ятницю вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.

Як повідомлялося, офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Тайіпа Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть, а також заявив, що Греція докладе зусиль для введення санкцій проти Туреччини з боку міжнародних організацій та ЄС.

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