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    Що насамперед треба зробити з РФ після перемоги: думка РНБО

    Війна в Україні триває вже 93 день, і щодня ми на крок ближчі до перемоги - Що насамперед треба зробити з РФ після перемоги: думка РНБО
    Війна в Україні триває вже 93 день, і щодня ми на крок ближчі до перемоги
    фото: ВВС

    Данілов відповів, як чинити з країною-окупанткою після її поразки

    Коли Росія отримає поразку, важливо спочатку забрати в неї ядерну зброю. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, інформує «24 канал».

    Він наголосив, що перш за все, з Росії треба прибрати зброю, зокрема ядерну.

    «Це дуже небезпечно залишати країну з ядерною зброєю, яка може поводитись так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи всіма законами, ООН та всіма правилами й нормами, які на сьогодні є», – заявив Данілов.

    Він додав, що якщо хтось вважає, що там не з’явиться інший Путін, то це не так.

    «Я вже казав, їх там до біса – охочих стати Путіним», – запевнив секретар РНБО.

    За словами Данілова, є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно нападають на інших.

    «Росія одна з тих, яка перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають носа й зазіхають на чужі території», – пояснив він.

    Нагадаємо, Данілов зробив тривожний прогноз на наступні тижні.

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    Теги: росія окупанти РНБО ООН війна путін Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Що насамперед треба зробити з РФ після перемоги: думка РНБО