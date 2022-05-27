Що насамперед треба зробити з РФ після перемоги: думка РНБО

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Данілов відповів, як чинити з країною-окупанткою після її поразки

Коли Росія отримає поразку, важливо спочатку забрати в неї ядерну зброю. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, інформує «24 канал».

Він наголосив, що перш за все, з Росії треба прибрати зброю, зокрема ядерну.

«Це дуже небезпечно залишати країну з ядерною зброєю, яка може поводитись так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи всіма законами, ООН та всіма правилами й нормами, які на сьогодні є», – заявив Данілов.

Він додав, що якщо хтось вважає, що там не з’явиться інший Путін, то це не так.

«Я вже казав, їх там до біса – охочих стати Путіним», – запевнив секретар РНБО.

За словами Данілова, є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно нападають на інших.

«Росія одна з тих, яка перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають носа й зазіхають на чужі території», – пояснив він.

Нагадаємо, Данілов зробив тривожний прогноз на наступні тижні.

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