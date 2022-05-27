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    У Генштабі показав, як США та Канада відправляють зброю в Україну (відео)

    Союзники зняли відео для підтримки ЗСУ - У Генштабі показав, як США та Канада відправляють зброю в Україну (відео)
    Союзники зняли відео для підтримки ЗСУ
    скріншот із відео

    Україні треба більше зброї, щоб дати відсіч рашистам

    Повітряні сили ЗС Канади показали, як завантажують для України черговий літак з військовою допомогою – 155-мм гаубицями М777. Відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

    У Генштабі подякували канадцям і процитували їхнє повідомлення: «Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 млн фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні».

    Зазначимо, що 2 млн фунтів – це понад 900 тонн військових вантажів.

    Також кадри з відправлення до України бронетранспортерів опублікував і Пентагон.

    У Міністерстві оборони США показали як американські військовослужбовці завантажують бронетранспортери для відправки в Україну.

    Зазначається, що бронетранспортери M113 завантажуються на причепи вантажівок до Форт-Стюарта, штат Джорджия, для відправки в Україну в рамках надання військової допомоги у квітні 2022 року.

    Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

    Також Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ Канада війна літак Україна окупація #stoprussia
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    У Генштабі показав, як США та Канада відправляють зброю в Україну (відео)