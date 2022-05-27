У Генштабі показав, як США та Канада відправляють зброю в Україну (відео)

Україні треба більше зброї, щоб дати відсіч рашистам

Повітряні сили ЗС Канади показали, як завантажують для України черговий літак з військовою допомогою – 155-мм гаубицями М777. Відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі подякували канадцям і процитували їхнє повідомлення: «Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 млн фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні».

Зазначимо, що 2 млн фунтів – це понад 900 тонн військових вантажів.

Також кадри з відправлення до України бронетранспортерів опублікував і Пентагон.

У Міністерстві оборони США показали як американські військовослужбовці завантажують бронетранспортери для відправки в Україну.

Зазначається, що бронетранспортери M113 завантажуються на причепи вантажівок до Форт-Стюарта, штат Джорджия, для відправки в Україну в рамках надання військової допомоги у квітні 2022 року.

Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

Також Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

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