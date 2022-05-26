Ситуація на фронті: Данілов зробив тривожний прогноз на наступні тижні

Росія змінила тактику, зосередивши війська та атакуючи території Донецької та Луганської областей

Данілов: «У ворога ще залишається велика кількість зброї»

Російські загарбники ще мають багато зброї, тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

«У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними», – написав Данілов.

Він зазначив, Росія змінила тактику, зосередивши війська та атакуючи території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їхні адміністративні кордони.

«Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними – знищити Україну як державу. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи зі сторони РФ більше не виникала, маємо знищити «другу армію» світу, а подвиг захисників Маріуполя і «Азовсталі» увійде в історію», – написав Данілов.

Нагадаємо, триває 92-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.