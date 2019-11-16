Що робити, якщо школа вимагає здати кошти на побутові потреби. Поради Освітнього омбудсмена



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Заяви про те, що у школи немає грошей навіть на лампочки не слід сприймати на віру Фото: djerela.com.ua

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як у школі припинити здавати кошти на миючі засоби і лампочки

В разі, якщо керівництво школи вимагає у батьків чи учнів здавати кошти на побутові потреби, слід написати до директора запит на доступ до публічної інформації. Про це на своїй сторінці у Facebook написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він каже, що нині отримує багато повідомлень з проханням порадити, допомогти в якійсь ситуації і наводить приклад листа від мами однієї зі школярок, ніби не виділяються кошти для школи навіть на лампочки і мийні засоби.

Горбачов радить не приймати слова на віру. «Напишіть до директорки школи запит на доступ до публічної інформації з проханням оприлюднити список того, що саме вона як керівник закладу включила у запит до засновника щодо необхідного для школи: у тому числі - мийні засоби, лампочки тощо», написав він. Омбудсмен підкреслив, що важливо отримати саме письмову відповідь від керівництва школи.

«Досвід свідчить, що досить часто після такого запиту раптово (?) знаходяться гроші на практично все необхідне з того, що вимагають від батьків», написав Горбачов і додав, що інститут Омбудсмена розробить зразок, форму запиту на доступ до публічної інформації до керівника закладу освіти, який могли б використовувати батьки.

«Суть запиту: оприлюднити список того, що керівник закладу включив у свій запит до засновника щодо забезпечення школи всім необхідним: мийні засоби, прибиральний інвентар, лампочки, папір тощо...

Це форма (документ Word) має бути такою, щоб батьки могли її завантажити, заповнити та надіслати до школи або дитячого садочку. Обов'язково - внизу абзац про терміни надання відповіді, визначені законом, та відповідальність за ненадання інформації», написав Горбачов.