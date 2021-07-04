Щодня 130 тисяч поліцейських стоять на варті порядку – Аваков

Національна поліція – це боротьба зі злочинністю, слідство і розшук, забезпечення правопорядку

За шість років роботи Національної поліції оброблено понад 47 мільйонів звернень громадян та розкрито понад півмільйона злочинів. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в ході вітання з нагоди Дня Нацполіціі, розміщеному в Facebook.

«Шість років тому ми розпочали створення Національної поліції України як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання – збудувати нове на базі старої, украй розбалансованої системи, утримуючи баланс, не втрачаючи ефективності, зберігаючи досвід справжніх фахівців. За шість років ми на 40 відсотків змінили особовий склад і цей процес буде продовжено, поки сьогоднішні випускники не пройдуть шлях від лейтенанта до генерала», – зазначив він.

Арсен Аваков розповів, що Національна поліція – це боротьба зі злочинністю, слідство і розшук, забезпечення правопорядку під час масових заходів, відсіч кібератак і ще багато оперативних завдань для забезпечення безпеки і права в державі.

«Це робота кожного дня і відповідь на кожен виклик часу і суспільства. Поліція забезпечує правопорядок під час виборів і святкових заходів, працює в прифронтовій зоні та в районах стихійного лиха, а останнім часом – ще й залучена до заходів з подолання пандемії коронавірусу. Поліція не має відпусток і святкових вихідних», – підкреслив він.

За словами глави МВС, за 6 років роботи співробітники Нацполіціі обробили понад 47 млн звернень громадян, розкрили 562 тис злочинів, провели майже 10 тис спецоперацій підрозділу КОРД, звільнивши 129 заручників, припинили діяльність 1,4 тис злочинних груп і організацій, вилучили 23 тони наркотиків, виявили понад 30 тис кіберзлочинів, розшукали і повернули батькам 66 тис дітей і багато іншого.

За цей час 56 000 поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС.

«Вітаю із шостою річницею Нацполіції всіх 130 тисяч поліцейських держави. Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де тяжко, вони перші! Робив і робитиму все, щоби Нацполіція України зміцнювалася, щоби залишалися та йшли сюди служити найкращі і щоби рівень довіри населення до поліцейських постійно зростав», – підсумував Арсен Аваков.