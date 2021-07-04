На Тернопільщині поліція силою витягла з супермаркету чоловіка без маски (відео)

Покупці показували правоохоронцям, що це не єдиний відвідувач супермаркету, котрий ходить без маски

Патрульні переслідували чоловіка в магазині й не давали йому здійснити покупки

У місті Чорткові Тернопільської області патрульні прибули до супермаркету АТБ й силоміць вивели назовні покупця, який відмовився одягнути захисну медичну маску.

«Спочатку чоловік відмовився одягнути маску на вимогу правоохоронця, бо постанова Кабміну має рекомендаційний характер. Але патрульні переслідували чоловіка в магазині, не давали йому здійснити покупки. Потім, коли чоловіку почали заламувати руки, люди, які були в магазині, почали обурюватись, мовляв, там де треба поліції, то її нема», – повідомило видання Реально.

Як наголошується, «патрульні поліцейські подовжували витягувати силоміць чоловіка, а він повторював що не буде одягати маску, бо постанови Кабміну мають для громадян рекомендаційний характер».

При цьому інші покупці стали показувати правоохоронцям, що це не єдиний відвідувач АТБ, котрий ходить між прилавками без маски.

На відео присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, що у «зеленій зоні» громадський транспорт може курсувати, масові заходи дозволені, а заклади харчування та сфери культури відчинені. Однак працівники повинні дотримуватися маскового режиму.

Водночас відвідувачі та працівники можуть не носити маски, якщо:

мають негативний ПЛР тест, який зробили не пізніше ніж за 72 годин до початку події;

мають негативний тест на антитіла, який зробили не пізніше ніж за 72 години;

документ про повну вакцинацію схваленими у ВООЗ вакцинами.

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