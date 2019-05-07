Щодо інавгурації Зеленського вже подано чотири проекти постанови



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Зеленський наполягає, що інавгурацію слід провести саме 19 травня

Чотири парламентарі запропонували свої варіанти постанов щодо складання присяги українському народові новообраним президентом

Народні депутати вже зареєстрували аж чотири проекти постанови щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Відповідна інформація міститься на сайті парламенту

Найпершим свій варіант документу (№10270) подав позафракційний нардеп Сергій Міщенко - 3 травня.

Наступним після нього став позафракційний Віктор Балога (№10270-1) - екс-голова Адміністрації президента Віктора Ющенка зареєстрував проект постанови 6 травня.

Того ж дня свій проект постанови подав знову-таки позафракційний Віталій Купрій (№10270-2). 8 квітня він заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання «За Зеленського». Щоправда, у Зеленського відхрестилися від будь-яких зв'язків з Купрієм і наголосили: «Розмови Купрія про нову коаліцію – коаліцію Зеленського – це його особиста ініціатива, яку я вважаю абсолютно некоректною, бо не можна займатися подібними речами без узгодження з кандидатом у президенти».

Четвертий варіант проекту постанови (№10270-3) сьогодні подав нардеп від Блоку Петра Порошенка Сергій Каплін, який балотувався у президенти.

Щоправда, тексти проектів постанов поки відсутні, тому порівняти їх наразі неможливо.

Як відомо, новообраний президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що інавгурацію слід провести саме 19 травня. Відповідне звернення він адресував голові Верховної Ради Андрію Парубію.