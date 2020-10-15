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    Шмигаль звільнив керівника апарату прем’єр-міністра

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    Глава уряду Денис Шмигаль зробив кадрові зміни в Кабміні&nbsp; - Шмигаль звільнив керівника апарату прем’єр-міністра
    Глава уряду Денис Шмигаль зробив кадрові зміни в Кабміні 

    Кривенко була призначена на цю посаду у березні

    Кабінет міністрів України звільнив Тетяну Кривенко з посади керівника апарату прем'єр-міністра.

    Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.

    У повідомленні вказується, що Кривенко звільнена за згодою сторін.

    «Звільнити Кривенко Тетяну Миколаївну з посади керівника апарату прем'єр-міністра України за згодою сторін», - йдеться в документі.

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    Іншим розпорядженням уряд поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника апарату прем'єр-міністра України, виконання обов'язків на цій посаді на радника прем'єр-міністра Олега Губанова.

    Кривенко була призначена на посаду керівника апарату прем'єр-міністра в березні 2020 року.

    Кабмін уряд Денис Шмигаль звільнення
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