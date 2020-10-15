Шмигаль звільнив керівника апарату прем’єр-міністра документ



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Кривенко була призначена на цю посаду у березні

Кабінет міністрів України звільнив Тетяну Кривенко з посади керівника апарату прем'єр-міністра.

Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.

У повідомленні вказується, що Кривенко звільнена за згодою сторін.

«Звільнити Кривенко Тетяну Миколаївну з посади керівника апарату прем'єр-міністра України за згодою сторін», - йдеться в документі.

Іншим розпорядженням уряд поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника апарату прем'єр-міністра України, виконання обов'язків на цій посаді на радника прем'єр-міністра Олега Губанова.

Кривенко була призначена на посаду керівника апарату прем'єр-міністра в березні 2020 року.