Шокуюче вбивство на Житомирщині: у річці знайшли кістки, які можуть належати спаленій в печі дівчинці



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Матір дитини зізналася, що вбивство сталося ще в серпні 2018 року Фото: МВС

Вилучене буде направлено на експертне дослідження. Висновки засвідчать, чи належать знайдені фрагменти загиблій дитині

Правоохоронці знайшли на дні річки в Овруцькому районі окремі фрагменти, які зовні подібні до кісток, що можуть належати загиблій внаслідок спалення в печі малолітній дівчинці.

Про це 12 червня повідомляє у Facebook поліція Житомирської області.

«Упродовж кількох останніх днів на річці в Овруцькому районі тривали пошукові заходи у рамках досудового розслідування кримінального провадження. Із залученням техніки було змінено русло річки, щоб поліцейські і рятувальники дослідили мулисте дно», - розповіли в поліції.

Зазначається, що у результаті були виявлені та вилучені окремі фрагменти, які зовні подібні до кісток. Слідчі подали клопотання до суду, за ухвалою якого вилучене буде направлено на експертне дослідження.

«Його висновки засвідчать, чи належать знайдені фрагменти загиблій дитині», - повідомили в поліції.

Слідчі заходи тривають.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив, що 27 травня в поліцію надійшла інформація про те, що в одному з сіл Овруцького району Житомирської області вітчим вбив дитину, а потім спалив її тіло в печі в будинку.

В МВС розповіли, що матір дитини зізналася, що ще в серпні 2018 року її співмешканець під час сварки штовхнув дитину, яка впала, вдарилася головою, та втратила свідомість. Після невдалих спроб проведення штучного дихання дитині співмешканець жінки, розпаливши вогонь в печі будинку, спалив тіло дівчинки, а кістки виніс на вулицю.