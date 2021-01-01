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    Шотландія провела 2020 рік наймасштабнішим шоу дронів

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    Шоу проходило протягом трьох днів - Шотландія провела 2020 рік наймасштабнішим шоу дронів
    Шоу проходило протягом трьох днів

    У повітря одночасно піднялися 150 дронів

    У столиці Шотлндії Единбурзі влаштували шоу дронів. Перша частина була присвячена минулому року

    Відео опублікували у Facebook організатори шоу Edinburgh’s Hogmanay.

    У повітря одночасно піднялися 150 дронів. Шоу проходило з 29 грудня до 31 грудня.

    Зазначається, що перша частина була присвячена минулому року, друга - відчуттю згуртованості і єдності людей в 2020 році.

    Загалом шоу складається з трьох частин.

    Теги: свята Шотландія повітря
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