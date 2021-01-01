Шотландія провела 2020 рік наймасштабнішим шоу дронів
Шоу проходило протягом трьох днів
У повітря одночасно піднялися 150 дронів
У столиці Шотлндії Единбурзі влаштували шоу дронів. Перша частина була присвячена минулому року
Відео опублікували у Facebook організатори шоу Edinburgh’s Hogmanay.
У повітря одночасно піднялися 150 дронів. Шоу проходило з 29 грудня до 31 грудня.
Зазначається, що перша частина була присвячена минулому року, друга - відчуттю згуртованості і єдності людей в 2020 році.
Загалом шоу складається з трьох частин.