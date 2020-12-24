Глава уряду Шотландії: час окреслити власне майбутнє як незалежної нації

Лідерка Шотландії нагадала, що Brexit відбувається проти волі шотландців

Глава шотландського уряду Нікола Стерджен відреагувала на підписання торгової угоди між ЄС та Британією вимогою надати незалежність Шотландії

Про це вона написала у Twitter.

«Перш ніж почнеться метушня, варто пригадати, що Brexit відбувається проти волі шотландців. Немає жодної угоди, яка коли-небудь могла б компенсувати те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час окреслити власне майбутнє як незалежної, європейської нації», – заявила Стерджен.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020

Нагадаємо, ЄС та Велика Британія домовились про нову торговельну угоду в рамках Brexit.

У листопаді глава уряду Шотландії заявила, що впевнена у здобутті незалежності від Британії.

Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.

Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії – «за» були 55%, «проти» 45%.

Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.