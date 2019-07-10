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    «Сховайте телефон!» Зеленський у Борисполі відчитав секретаря міськради

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    Зеленський на нараді у Борисполі, 10 липня - «Сховайте телефон!» Зеленський у Борисполі відчитав секретаря міськради
    Зеленський на нараді у Борисполі, 10 липня
    Фото: пресслужба президента України

    Президент Зеленський попросив секретаря міськради Борисполя не займатися «піаром та рекламою»

    Президент Володимир Зеленський в середу, 10 липня, у Борисполі на Київщині зробив зауваження секретарю міськради Борисполя Ярославу Годунку, який вів трансляцію під час розмови з главою держави, коли обговорювалось питання Бориспільської районної центральної лікарні.

    «Ярославе, послухайте мене дуже уважно. Коли ви почнете вирішувати питання, стоячи не так (Зеленський встав, тримаючи перед собою смартфон – «Главком»). Не займаючись піаром, рекламою. Тому, будь ласка, сховайте свій телефон. Сховайте телефон!» - заявив Зеленський.

    Після цього він попросив Годунка підійти до мікрофону, озвучити проблему і шляхи вирішення.

    «Я на телебаченні 20 років працював і знаю, що камера – це все. Але зараз є більш важливі питання», - зазначив президент.

    Нагадаємо, Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Президент 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.

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