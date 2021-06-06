«Слуга народу» пояснив, чому саме РНБО формуватиме реєстр олігархів

«Закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися» – Гетманцев

Гетманцев наголошує, що це лише один із кроків для подолання проблеми

Проблема олігархічної економіки та впливу олігархату на неї є настільки масштабною, що становить загрозу національній безпеці нашої держави. Саме тому законопроєкт про деолігархізацію пов’язує питання формування реєстру олігархів із рівнем Ради національної безпеки та оборони.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

«На жаль, в системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони», – пояснив депутат.

За його словами, закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися, як усім іншим країнам у світі. Це лише один із кроків для подолання проблеми, наголошує Данило Гетманцев.

«Секретарем РНБО анонсовано, що буде закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище. До того ж згадайте антиофшорний закон, який ми проголосували в січні 2020 року, згадайте зміни до законодавства про фінансовий моніторинг, одне з рішень РНБО, яке призвело до того, що в нас на одного олігарха стало менше», – додав Гетманцев.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію («Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) №5599.

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