Штаб АТО попередив про плани бойовиків обстріляти окупований Первомайськ

За даними штабу АТО, обстріл планується в ніч на 6 грудня

Бойовики планують обстріляти Первомайськ, що на окупованій Луганщині. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними штабу, обстріл планується в ніч на 6 грудня. «Мінометна батарея 6 полку 2 АК Південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ», —