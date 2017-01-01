Штаб АТО попередив про плани бойовиків обстріляти окупований Первомайськ
- Сьогодні, 21:46
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За даними штабу АТО, обстріл планується в ніч на 6 грудня
Бойовики планують обстріляти Первомайськ, що на окупованій Луганщині.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За даними штабу, обстріл планується в ніч на 6 грудня.
«Мінометна батарея 6 полку 2 АК Південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ», — йдеться у повідомленні.
Бойовики планують обстріл Первомайська, аби звинуватити українських військових у цьому, зазначає штаб.
Первомайськ обведений прямокутником. Червона лінія — приблизна лінія розмежування
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