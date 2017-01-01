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    Штаб АТО попередив про плани бойовиків обстріляти окупований Первомайськ

    За даними штабу АТО, обстріл планується в ніч на 6 грудня
    Бойовики планують обстріляти Первомайськ, що на окупованій Луганщині. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними штабу, обстріл планується в ніч на 6 грудня. «Мінометна батарея 6 полку 2 АК Південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ», —
    • Сьогодні, 21:46
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    За даними штабу АТО, обстріл планується в ніч на 6 грудня

    Бойовики планують обстріляти Первомайськ, що на окупованій Луганщині.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За даними штабу, обстріл планується в ніч на 6 грудня.

    «Мінометна батарея 6 полку 2 АК Південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ», — йдеться у повідомленні.

    Бойовики планують обстріл Первомайська, аби звинуватити українських військових у цьому, зазначає штаб.

    eba187fd8b7a65630_01.Первомайськ обведений прямокутником. Червона лінія — приблизна лінія розмежування

    Нагадаємо, за минулу добу, зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь.

    Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців Збройних сил України було поранено. Їх доправлено до медичних установ.

    Раніше повідомлялося, що в бою на Донбасі загинув боєць Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Казах».

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