Штайнмаєр привітав Україну з Днем Незалежності



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Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав українців зі святом

Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр надіслав привітання президенту Петру Порошенку та українському народові з нагоди Дня Незалежності, передає прес-служба АП.

«З нагоди Дня Незалежності України надсилаю Вам і українському народу найщиріші вітання – також і від імені громадян Німеччини», - зазначається у вітальному листі.



Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив, що його візит до України 29 і 30 травня цього року ще раз продемонстрував культурне багатство і красу України. Він запевнив, що його країна підтримує Україну в подоланні політичних, економічних та соціальних викликів, які існують перед нашою країною.



«Разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами Німеччина і в майбутньому виступатиме за те, щоб люди в Україні мали вільне, самостійно визначене життя в мирі, стабільності й добробуті», - запевнив він.



Штайнмаєр зазначив, що досягти цієї мети Україна зможе рішуче продовжуючи розпочатий курс реформ.



Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп привітав з Днем Незалежності.