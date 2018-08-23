Штайнмаєр привітав Україну з Днем Незалежності
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Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні
Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр надіслав привітання президенту Петру Порошенку та українському народові з нагоди Дня Незалежності, передає прес-служба АП.
«З нагоди Дня Незалежності України надсилаю Вам і українському народу найщиріші вітання – також і від імені громадян Німеччини», - зазначається у вітальному листі.
Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив, що його візит до України 29 і 30 травня цього року ще раз продемонстрував культурне багатство і красу України. Він запевнив, що його країна підтримує Україну в подоланні політичних, економічних та соціальних викликів, які існують перед нашою країною.
«Разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами Німеччина і в майбутньому виступатиме за те, щоб люди в Україні мали вільне, самостійно визначене життя в мирі, стабільності й добробуті», - запевнив він.
Штайнмаєр зазначив, що досягти цієї мети Україна зможе рішуче продовжуючи розпочатий курс реформ.
Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп привітав з Днем Незалежності.