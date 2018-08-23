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    Штайнмаєр привітав Україну з Днем Незалежності

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    <span>Франк-Вальтер Штайнмаєр&nbsp; привітав українців зі святом&nbsp;</span> - Штайнмаєр привітав Україну з Днем Незалежності
    Франк-Вальтер Штайнмаєр  привітав українців зі святом 

    Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні

    Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр надіслав привітання президенту Петру Порошенку та українському народові з нагоди Дня Незалежності, передає прес-служба АП.

    «З нагоди Дня Незалежності України надсилаю Вам і українському народу найщиріші вітання – також і від імені громадян Німеччини», - зазначається у вітальному листі.

    Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив, що його візит до України 29 і 30 травня цього року ще раз продемонстрував культурне багатство і красу України. Він запевнив, що його країна підтримує Україну в подоланні політичних, економічних та соціальних викликів, які існують перед нашою країною.

    «Разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами Німеччина і в майбутньому виступатиме за те, щоб люди в Україні мали вільне, самостійно визначене життя в мирі, стабільності й добробуті», - запевнив він.

    Штайнмаєр зазначив, що досягти цієї мети Україна зможе рішуче продовжуючи розпочатий курс реформ.

    Президент Німеччини побажав щасливого, мирного майбуття Україні.

    Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп привітав з Днем Незалежності.

     

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