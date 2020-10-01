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    Новини

    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)

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    Комунальники&nbsp;розчищають проїжджі та пішохідні частини від повалених дерев - Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Комунальники розчищають проїжджі та пішохідні частини від повалених дерев
    Фото: Київзеленбуд

    Дерева падали на автомобілі та лінії електропередач

    Вночі та вранці столицею пронісся буревій і залишив по собі пошкоджені дерева і чимало зламаного гілля.

    До аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» дзвінки почали надходити о 5 ранку, повідомляє пресслужба комунального обєднання.

    Є випадки, коли дерева падали на автомобілі, лінії електропередач. Мешканці продовжують телефонувати.

    Станом на 11:00 було прийнято 21 виклик.

    «Наші фахівці продовжують працювати: дерева розкряжовують, розчищають проїжджі та пішохідні частини, поступово вивозять гілля та стовбури зламаних дерев», - повідомив Київзленебуд.

    Районні підприємства по утриманню зелених насаджень також обстежують свої балансові території.

    Повалені дерева у парках та скверах виявили у Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах. Станом на 10 ранку – 9 повалених дерев та чимало пошкоджених зі зламаним гіллям.

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    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
    Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)

    Нагадуємо, якщо ви помітили, що внаслідок негоди було пошкоджене, повалене дерево, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» за номером (044) 272-40-18.

    Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 жовтня в результаті пориву вітру впало дерево на вулиці Попудренка в Києві.

    Київ Київзеленбуд вітер негода буревій
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