Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)



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Комунальники розчищають проїжджі та пішохідні частини від повалених дерев Фото: Київзеленбуд

Дерева падали на автомобілі та лінії електропередач

Вночі та вранці столицею пронісся буревій і залишив по собі пошкоджені дерева і чимало зламаного гілля.

До аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» дзвінки почали надходити о 5 ранку, повідомляє пресслужба комунального обєднання.

Є випадки, коли дерева падали на автомобілі, лінії електропередач. Мешканці продовжують телефонувати.

Станом на 11:00 було прийнято 21 виклик.

«Наші фахівці продовжують працювати: дерева розкряжовують, розчищають проїжджі та пішохідні частини, поступово вивозять гілля та стовбури зламаних дерев», - повідомив Київзленебуд.

Районні підприємства по утриманню зелених насаджень також обстежують свої балансові території.

Повалені дерева у парках та скверах виявили у Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах. Станом на 10 ранку – 9 повалених дерев та чимало пошкоджених зі зламаним гіллям.

Нагадуємо, якщо ви помітили, що внаслідок негоди було пошкоджене, повалене дерево, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» за номером (044) 272-40-18.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 жовтня в результаті пориву вітру впало дерево на вулиці Попудренка в Києві.