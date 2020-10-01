Києвом пронісся буревій, поваливши десятки дерев (фото)
Дерева падали на автомобілі та лінії електропередач
Вночі та вранці столицею пронісся буревій і залишив по собі пошкоджені дерева і чимало зламаного гілля.
До аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» дзвінки почали надходити о 5 ранку, повідомляє пресслужба комунального обєднання.
Є випадки, коли дерева падали на автомобілі, лінії електропередач. Мешканці продовжують телефонувати.
Станом на 11:00 було прийнято 21 виклик.
«Наші фахівці продовжують працювати: дерева розкряжовують, розчищають проїжджі та пішохідні частини, поступово вивозять гілля та стовбури зламаних дерев», - повідомив Київзленебуд.
Районні підприємства по утриманню зелених насаджень також обстежують свої балансові території.
Повалені дерева у парках та скверах виявили у Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах. Станом на 10 ранку – 9 повалених дерев та чимало пошкоджених зі зламаним гіллям.
Нагадуємо, якщо ви помітили, що внаслідок негоди було пошкоджене, повалене дерево, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» за номером (044) 272-40-18.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 жовтня в результаті пориву вітру впало дерево на вулиці Попудренка в Києві.