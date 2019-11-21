Штормовий вітер та мороз: прогноз погоди в Україні на 21 листопада



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У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0-4 градуса тепла

Сьогодні, 21 листопада, погода в Україні значно погіршає, буде прохолодно та очікується сильний вітер зі штормовими значеннями, а також мороз вночі.

Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.

«Практично повсюдно вітер посилиться до штормових значень. Одягайтеся обов'язково тепліше, особливо під вечір, тому що, так звана, температура комфорту буде на 2-5 градусів нижче реальної», - йдеться в повідомлені синоптика.

Вона додала, що у східній частині України температура завтра вночі знизиться до -8 градусів.

«Найближчої ночі в Україні очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. На сході вплив північно-східних процесів знову ж буде сильніше, там вночі -3-8 градусів. На заході ніч буде теплою, +3+7 градусів. У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0-4 градуса тепла, на сході до + 2 градусів морозу, в Одеській області, в Криму та у західних областях +4+10 градусів», - зазначила Діденко.

Опади, за її даними, вірогідні в західній частині країни, а також у Вінницькій і Одеській області.

«На решті території переважно тумани, місцями сніг», - резюмувала Діденко.