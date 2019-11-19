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    Туман і мряка: у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

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    Туман і мряка: у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

    Густий туман окутає Київ

    У середу, 20 листопада, вночі в Києві очікується туман (I рівень небезпечності, жовтий). Видимість 200-500 метрів. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві 20 листопада буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години чи скоріше надвечір. Температура повітря у столиці ледь досягне +4, +5 градусів.

    Як відомо, у вівторок, 19 листопада, у Києві теж туман, погіршення видимості до 500 м.

    прогноз погоди Київ дороги Укргідрометцентр
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