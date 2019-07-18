«Штучний інтелект» допоможе виявити тих, хто отримує соціальну підтримку незаконно



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Методику вже тестують у 10 пілотних управліннях соціального захисту

Спеціальний алгоритм з елементами «штучного інтелекту» здатний аналізувати масив даних про порушення під час отримання коштів соціальної підтримки й у автоматичному режимі формувати «профілі ризику» – набір характерних ознак одержувачів, які найчастіше зловживають і шахраюють під час отримання державної допомоги.

Аналогічний підхід, або «скоринг», банки застосовують для визначення ступеня надійності одержувачів кредитів. Сьогодні в багатьох країнах Європи такі методики «профілювання ризиків» дають можливість успішно протистояти шахрайству у сфері соціальних виплат.

Для того щоб такі інструменти запрацювали в Україні, було проаналізовано величезний масив даних, одержаних завдяки роботі соціальних інспекторів, фахівців Мінсоцполітики та консультантів проєкту з 2015-го до 2019 року, а також за підсумками верифікації соціальних виплат, яку Міністерство фінансів України здійснювало протягом минулих років. Оброблена інформація дала змогу підготувати перший робочий варіант алгоритму, який в автоматичному режимі «вираховує» профілі «типових порушників».

Наразі методику тестують у 10 пілотних управліннях соціального захисту Закарпатської, Запорізької, Львівської областей та міста Києва. Результати практичного відпрацювання дадуть фахівцям матеріал для вдосконалення системи, а також сприятимуть її «самонавчанню». На підставі даних про виявлені порушення «штучний інтелект» сам коригуватиме алгоритм.

За словами генерального директора директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталія Музиченка, у бюджеті 2019 року на виплати різних видів соціальної підтримки передбачено приблизно 120 млрд грн. Це кошти платників податків, і важливо, щоб їх надавали тим, хто їх дійсно потребує. Упровадження системи автоматичної побудови моделей оцінювання ризиків у сфері соціальної підтримки дасть змогу соціальним інспекторам «сфокусуватися» на тих домогосподарствах і одержувачах, які найбільше схильні до надання недостовірної інформації та шахрайства під час отримання соціальної допомоги, і зайвий раз не турбувати перевірками добропорядних отримувачів.

Джерело: Гордон