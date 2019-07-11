  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шуфрич та Рабинович проводять мітинг на підтримку NewsOne

    • Розсилка
    Акція на&nbsp;підтримку NewsOne, 11 липня - Шуфрич та Рабинович проводять мітинг на підтримку NewsOne
    Акція на підтримку NewsOne, 11 липня

    Учасники акції тримають плакати з написами: «Не дамо закрити рота вільній пресі»

    Під будівлею телеканалу NewsOne у четвер, 11 липня, проходить акція на підтримку журналістів після того, як Генеральна прокуратура України відкрила проти телеканалу справу про замах на вчинення державної зради у зв'язку з планами влаштувати телеміст з російським телеканалом.

    Учасники акції тримають плакати  з написами: «Не дамо закрити рота вільній пресі», «Луценко, арештуй Свинарчука і Порошенка», «Палити книги і канали - це свобода?».

    У мітингу беруть участь представники партії «Опозиційна платформа - За життя», в тому числі лідери політсили Вадим Рабинович і Нестор Шуфрич.

    За словами співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадима Рабиновича, на акції присутні «від 3 до 4 тисяч осіб».

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    Росія ЗМІ телебачення Опозиційний блок пропаганда Вадим Рабинович Нестор Шуфрич журналіст За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ