Шуфрич та Рабинович проводять мітинг на підтримку NewsOne



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Акція на підтримку NewsOne, 11 липня

Учасники акції тримають плакати з написами: «Не дамо закрити рота вільній пресі»

Під будівлею телеканалу NewsOne у четвер, 11 липня, проходить акція на підтримку журналістів після того, як Генеральна прокуратура України відкрила проти телеканалу справу про замах на вчинення державної зради у зв'язку з планами влаштувати телеміст з російським телеканалом.

Учасники акції тримають плакати з написами: «Не дамо закрити рота вільній пресі», «Луценко, арештуй Свинарчука і Порошенка», «Палити книги і канали - це свобода?».

У мітингу беруть участь представники партії «Опозиційна платформа - За життя», в тому числі лідери політсили Вадим Рабинович і Нестор Шуфрич.

За словами співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадима Рабиновича, на акції присутні «від 3 до 4 тисяч осіб».

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.

Джерело: 112 Україна