Шуфрич та Рабинович проводять мітинг на підтримку NewsOne
Учасники акції тримають плакати з написами: «Не дамо закрити рота вільній пресі»
Під будівлею телеканалу NewsOne у четвер, 11 липня, проходить акція на підтримку журналістів після того, як Генеральна прокуратура України відкрила проти телеканалу справу про замах на вчинення державної зради у зв'язку з планами влаштувати телеміст з російським телеканалом.
Учасники акції тримають плакати з написами: «Не дамо закрити рота вільній пресі», «Луценко, арештуй Свинарчука і Порошенка», «Палити книги і канали - це свобода?».
У мітингу беруть участь представники партії «Опозиційна платформа - За життя», в тому числі лідери політсили Вадим Рабинович і Нестор Шуфрич.
За словами співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадима Рабиновича, на акції присутні «від 3 до 4 тисяч осіб».
Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.
Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.
Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.
Джерело: 112 Україна