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    Шукачів притулку в ЄС різко поменшало через пандемію

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    Біженці перестали шукати притулок в ЄС - Шукачів притулку в ЄС різко поменшало через пандемію
    Біженці перестали шукати притулок в ЄС

    У квітні до країн Європи було подано лише 8730 заяв на отримання притулку

    Через викликану пандемією Covid-19 кризу в Європі, рекордно скоротилася кількість заяв на отримання притулку. Про це у четвер, 11 червня, повідомило Європейське агентство з підтримки надання притулку (EASO).

    У квітні в усьому Євросоюзі, а також у Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії загалом було зареєстровано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником із 2008 року. Також квітневий показник на 87 відсотків нижчий за кількість прохань у січні та лютому, коли глобальна пандемія ще не почалася.

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