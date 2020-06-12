Шукачів притулку в ЄС різко поменшало через пандемію
У квітні до країн Європи було подано лише 8730 заяв на отримання притулку
Через викликану пандемією Covid-19 кризу в Європі, рекордно скоротилася кількість заяв на отримання притулку. Про це у четвер, 11 червня, повідомило Європейське агентство з підтримки надання притулку (EASO).
У квітні в усьому Євросоюзі, а також у Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії загалом було зареєстровано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником із 2008 року. Також квітневий показник на 87 відсотків нижчий за кількість прохань у січні та лютому, коли глобальна пандемія ще не почалася.
Only 8,730 #asylum applications were registered in the EU+ in April, the lowest since at least 2008, and an 87% decrease from January & February.— EASO (@EASO) June 11, 2020
Read our Special Report on Asylum Trends & #COVID19: https://t.co/AY9uqFtRkC.
See press release: https://t.co/A7BXTaM7gk.#EASO pic.twitter.com/d4Hoy6lpAZ
Скорочення числа заяв почалося у березні, втім тоді все ще було подано 35 тисяч прохань. Причиною скорочення у квітні стала заборона на в'їзд у країни ЄС та посилений контроль на кордонах через пандемію. Найбільше скоротилося число заяв на отримання притулку від вихідців з Венесуели та Колумбії.
У 2019 році шукачами притулку у відповідні відомства країн ЄС було подано понад 714 тисяч заяв. У 2018 році таких заяв було 635 тисяч.
Схожу кризу наразі переживають і США. У травні стало відомо, що у Міграційної служби Сполучених Штатів закінчуються гроші - менше людей подаються на візи і «зелені картки».