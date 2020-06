Шукачів притулку в ЄС різко поменшало через пандемію

У квітні до країн Європи було подано лише 8730 заяв на отримання притулку

Через викликану пандемією Covid-19 кризу в Європі, рекордно скоротилася кількість заяв на отримання притулку. Про це у четвер, 11 червня, повідомило Європейське агентство з підтримки надання притулку (EASO).

У квітні в усьому Євросоюзі, а також у Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії загалом було зареєстровано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником із 2008 року. Також квітневий показник на 87 відсотків нижчий за кількість прохань у січні та лютому, коли глобальна пандемія ще не почалася.

Only 8,730 #asylum applications were registered in the EU+ in April, the lowest since at least 2008, and an 87% decrease from January & February.

Read our Special Report on Asylum Trends & #COVID19: https://t.co/AY9uqFtRkC.

See press release: https://t.co/A7BXTaM7gk.#EASO pic.twitter.com/d4Hoy6lpAZ