Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси

Пєсков: РФ з самого початку підтримала ідею 30-денного припинення вогню

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що потрібно врахувати деякі умови для досягнення результату

У Росії заявили про готовність підтримати ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, однак наголосили на потребі врахування певних умов для досягнення домовленості. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком» з посиланням на агентство РИА Новости.

За словами Пєскова Росія одразу підтримала ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, але одразу додава, що потрібно врахувати деякі умови для досягнення результату.

«Російська Федерація з самого початку підтримала ідею 30-денного припинення вогню, однак важливо врахувати низку нюансів», – зазначив Пєсков.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби. Варто уточнити, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.