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    На тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро

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    На тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро
    Фото: avianews.com

    На сайті авіакомпанії вже продають дешеві квитки з України до Австрії

    Лоукостер Wizz Air запустив розпродаж 200 000 квитків, в рамках якого перельоти з України до Австрії і в зворотному напрямку доступні по 10 євро з урахуванням зборів.

    За такою ціною можна оформити тариф Basic. Він включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см. Перевезення багажу та ручної поклажі більшого розміру оплачуються додатково.

    Перельоти від 10 євро є на маршрути з Києва, Харкова і Запоріжжя до Відня, а також на новий рейс Київ-Зальцбург, який Wizz Air хоче відкрити в липні.

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    Пасажирам перед покупкою квитків слід мати на увазі, що в Австрії досі діють обмеження на в'їзд громадян України, і точна дата скасування таких правил невідома. Виняток робиться лише для іноземців, які мають право на проживання в Австрії.

    Слід зазначити, що дана пропозиція з’явилася на тлі погіршення ситуації із захворюванням на коронавірус. Минулої доби в Україні зафіксована рекордна кількість нових випадків хвороби – 689. Також  МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях.

    Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

    Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок. 

    Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом. 

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

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