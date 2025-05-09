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Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)
Папа Римський, ймовірно, носить годинник Wenger 70903 Military Ranger
фото: vertigo1983

Ширилися припущення, що понтифік носить Rolex Submariner Cherry Red

Під час свого першого публічного звернення Папа Римський Леон XIV привернув увагу не лише словами про мир та єдність, а й годинником на зап’ясті – аксесуаром, який став темою обговорень у мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на mansworldindia.com.

Протягом кількох годин ширилися припущення, що понтифік носить Rolex Submariner Cherry Red – розкішну модель дайверського годинника, що могло б справити чималий резонанс. Подібні припущення не виглядали безпідставними: Папа Іван Павло II свого часу носив двоколірний Rolex Datejust протягом 27-ми років.

Rolex Submariner Cherry Red
Rolex Submariner Cherry Red
фото з відкритих джерел

Втім, детальніший огляд годинника Леона XIV розвіяв припущення. Замість дорогоцінної моделі вибір понтифіка виявився набагато простішим – Wenger 70903 Military Ranger. Цей годинник, вироблений у 1990-х роках, вирізняється практичним дизайном і червоним безелем. Він має сталевий корпус, кварцовий механізм і високу надійність, що зробило модель популярною серед тих, кому потрібен інструмент, а не прикраса.

Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото) фото 1
фото: vertigo1983/Instagram

Наразі годинника немає в наявності, але він продавався за $115. Це разюча відмінність від шестизначних сум, які фігурували у попередніх чутках.

WatchesUSA пропонує годинник Wenger 70903 Military Ranger за $115 (приблизно 4 760 грн)
WatchesUSA пропонує годинник Wenger 70903 Military Ranger за $115 (приблизно 4 760 грн)
Saturnwatches продає годинник Wenger 70903 Military Ranger за £79,99 (приблизно 4 199 грн)
Saturnwatches продає годинник Wenger 70903 Military Ranger за £79,99 (приблизно 4 199 грн)

Характеристики годинника:

  • Водонепроникність: 50 м.
  • Захист від вологи: 5 атм.
  • Матеріал корпусу: нержавна сталь, спеціальне покриття корпусу, що запобігає появі подряпин.
  • Оздоблення корпусу: червоне PVD-покриття.
  • Скло: мінеральне сапфірове.
  • Індикатор дати: у віконці.
  • Люмінесцентне підсвічування стрілок.
  • Ремінець/браслет: чорний каучуковий ремінець.
  • Розмір діагоналі циферблата: 40 мм.
  • Колір: чорний циферблат із червоними елементами, сталевий корпус.

Зазначається, що вибір скромного годинника влучно відображає особистість самого Папи, відомого серед духовенства своєю прямотою і відсутністю схильності до показовості. Аксесуар став символом прагнення до простоти, служіння та відкритості.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідав, що відомо про нового Папу Римського.

До слова, новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову. «Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив він.

Як повідомлялося, новий Папа Римський Лев XIV провів у Сікстинській капелі першу месу разом із Колегією кардиналів. Під час своєї першої меси новий Папа вирішив відобразити свою багатомовну спадщину. Він провів службу італійською мовою, перше читання було англійською, а друге – іспанською.

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Теги: Папа Римський Ватикан релігія католицька церква Конклав

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