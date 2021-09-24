Шукали арсенал зброї, а натрапили на бурштин. Суд визнав невинуватим учасника АТО

В Україні за незаконний продаж, зберігання бурштину загрожує покарання від штрафу до восьми років в'язниці.

Правоохоронці звинувачували учасника бойових дій, який має державні відзнаки, у незаконному придбанні бурштину

Любешівський районний суд Волинської області визнав невинуватим учасника бойових дій, нагородженого відзнакою президента «За участь в антитерористичній операції» і «Знаком пошани» міноборони, у незаконному придбанні та зберіганні бурштину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 вересня.

У лютому 2020 року додому до обвинуваченого навідалися з обшуком правоохоронці, котрі отримали інформацію, що чоловік зберігає малокаліберну гвинтівку, набої до неї та ручні гранати. Попри це обшук не приніс бажаних результатів. Натомість у кухонній кімнаті було виявлено пластиковий лоток об`ємом 1,5 літра, який наполовину заповнений камінням бурштину. Його вага становила 589,90 грама й оцінювалася у 426,60 грн.

Отже, слідство закидало учаснику АТО незаконне придбання, перевезення і зберігання каміння бурштину.

Натомість чоловік вини не визнав. Розповів, що у червні 2015 року їхав з друзями з риболовлі неподалік села Ждань Рівненської області повз місце незаконного видобування бурштину. Там одночасно перебувало приблизно 300-400 чоловік. Сталася раптова паніка, люди почали тікати. Скориставшись моментом, з пластикової каністри, яка знаходилася на місці подій, обвинувачений взяв у жменю приблизно 300 грамів дрібного бурштину. Він відвіз каміння за місцем свого проживання у квартиру та поклав у лоток з солоною водою для дезінфекції.

Через деякий час обвинувачений задекорував цим бурштином акваріум. У лютому 2020 року під час обшуку частину каміння було виявлено у лотку на кухні. При цьому інша частина бурштину так і залишилась в акваріумі.

Суд визнав недопустимим доказом протокол обшуку помешкання учасника АТО через допущені порушення з боку правоохоронців. Інших доказів зберігання бурштину обвинуваченим, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, суду не подано.

У підсумку суд розпорядився 589,90 грама каміння бурштину, вилученого в обвинуваченого, зарахувати до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Як повідомляв «Главком», українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України в ОАЕ і Катар. Зокрема, українець намагався у двох посилках відправити в Катар і ОАЕ 12 кг бурштину.

Крім того, на початку вересня Державна екологічна інспекція України виявила масштабний незаконний видобуток бурштину на заповідних територіях у Рівненській області. Порушення було зафіксовано на території Рівненського природного заповідника, що є другим за площею в Україні. Під час перевірки заповідних територій інспектори ДЕІ зафіксували, що 71,2 га земель були розорані внаслідок видобутку бурштину.