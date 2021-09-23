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    Лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок

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    Обвинувачений заробив 4,5 тис. грн на фейкових ковідних&raquo; довідках - Лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок

    Обвинувачений заробив 4,5 тис. грн на фейкових ковідних» довідках

    Фото з відкритих джерел

    Медик отримав два роки тюрми, які йому суд замінив на рік іспитового терміну

    Рогатинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним ортопеда-травматолога Рогатинської центральної райлікарні у підробці медичних документів і призначив два роки позбавлені волі, які замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 вересня.

    За даними досудового розслідування, лікар підробляв довідки, у яких вписував негативні результати аналізів на Covid-19. Для цього через сайт оголошень ОLX медик відшукав особу, яка погодилася виготовити печатку діагностичного центру ТОВ «Діамеб».

    Протягом березня 2021 року в приміщенні свого службового кабінету обвинувачений виготовляв результати аналізу Covid-19 на замовлення осіб, вносячи неправдиві відомості щодо результату дослідження та видаючи їх від імені діагностичного центру. Далі псевдодовідки медик відправляв «Новою поштою». Вартість своєї послуги лікар оцінив у 500 грн за кожну довідку.

    Фото з сайту СБУ
    Фото з сайту СБУ

    Загалом обвинувачений заробив 4,5 тис. грн на фейкових ковідних» довідках.

    У протиправній діяльності лікаря викрила Служба безпеки України. У суді медик повністю визнав свою вину.

    Окремо суд стягнув з обвинуваченого 4,8 тис. грн за проведені експертизи.

    Нагадаємо, влітку офіс генпрокурора виявив у Тернополі схему виготовлення підроблених документів про результати ПЛР-тестування на коронавірус. Такі «довідки» використовувалися для безперешкодного перетину кордону.

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    Теги: Івано-Франківщина документи вирок коронавірус
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    Лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок