Лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок

Лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирокдокумент
Обвинувачений заробив 4,5 тис. грн на фейкових ковідних» довідках
Медик отримав два роки тюрми, які йому суд замінив на рік іспитового терміну
Рогатинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним ортопеда-травматолога Рогатинської центральної райлікарні у підробці медичних документів і призначив два роки позбавлені волі, які замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 вересня.
За даними досудового розслідування, лікар підробляв довідки, у яких вписував негативні результати аналізів на Covid-19. Для цього через сайт оголошень ОLX медик відшукав особу, яка погодилася виготовити печатку діагностичного центру ТОВ «Діамеб».
Протягом березня 2021 року в приміщенні свого службового кабінету обвинувачений виготовляв результати аналізу Covid-19 на замовлення осіб, вносячи неправдиві відомості щодо результату дослідження та видаючи їх від імені діагностичного центру. Далі псевдодовідки медик відправляв «Новою поштою». Вартість своєї послуги лікар оцінив у 500 грн за кожну довідку.
Загалом обвинувачений заробив 4,5 тис. грн на фейкових ковідних» довідках.
У протиправній діяльності лікаря викрила Служба безпеки України. У суді медик повністю визнав свою вину.
Окремо суд стягнув з обвинуваченого 4,8 тис. грн за проведені експертизи.
Нагадаємо, влітку офіс генпрокурора виявив у Тернополі схему виготовлення підроблених документів про результати ПЛР-тестування на коронавірус. Такі «довідки» використовувалися для безперешкодного перетину кордону.