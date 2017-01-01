Шульца переобрали лідером німецьких соціал-демократів

Шульц заручився підтримкою 81,94% голосів

Соціал-демократична партія Німеччини залишила старого керівника Мартіна Шульца. Про це повідомляє сайт СДПН. Сьогодні на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини Шульц був переобраний на пост голови. Шульц заручився підтримкою 81,94% голосів. Нагадаємо, Шульц являється депутатом Європейського парламенту від Соціал-демократичної



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Мартін Шульц

Шульц заручився підтримкою 81,94% голосів

Соціал-демократична партія Німеччини залишила старого керівника Мартіна Шульца.

Про це повідомляє сайт СДПН.

Сьогодні на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини Шульц був переобраний на пост голови.

Шульц заручився підтримкою 81,94% голосів.

Нагадаємо, Шульц являється депутатом Європейського парламенту від Соціал-демократичної партії Німеччини, з 2004 року лідер фракції Соціалістів (з 2009 року Прогресивний альянс соціалістів і демократів). З січня 2012 року по червень 2014 Президент Європейського парламенту. З 18 червня 2014 до січня 2017 року — лідер групи соціалістів та демократів в Європейському парламенті (залишив посаду президента ЄП). 1 липня 2014 року Мартін Шульц був переобраний на посаду президента Європарламенту.

В січні уступив посаду новообраному президенту Європарламенту італійцю Антоніо Таяні, після цього повернувся до Берліна, де був обраний головою партії СДПН та відповідно оголошений кандидатом на посаду бундесканцлера від цієї парті на загальних федеральних виборах у вересні 2017.

Як повідомлялося, після провалу попередніх консультацій про формування коаліції «Ямайка» керівництво партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює Ангела Меркель, погодилося на переговори про «велику коаліцію»