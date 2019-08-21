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    Швеція оголосила в міжнародний розшук двох українців за підозрою у вбивстві

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    <p>Підозрювані Ярослав Лавринів і Олександр Трайдук</p> - Швеція оголосила в міжнародний розшук двох українців за підозрою у вбивстві

    Підозрювані Ярослав Лавринів і Олександр Трайдук

    За даними поліції, українці можуть бути причетними до вбивства 70-річного чоловіка

    Поліція Швеції розшукує двох громадян України за підозрою у вбивстві 70-річного шведа.

    Як повідомляє Aftonbladet, 48-річного Ярослава Лавриніва і 47-річного Олександра Трайдука оголосили в міжнародний розшук.

    За даними поліції, 70-річний Герт-Інге Бертінссон був знайдений убитим в Маркарюді 10 серпня після 11 днів пошуків. Автомобіль жертви - золотистий Volvo XC 90 з фальшивими номерними знаками - був помічений в 128 милях від Маркарюда.

    Крім вбивства Герт-Інге Бертінссона, двоє українців перевіряються на причетність до зникнення в Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.

    Раніше стало відомо, що вбивця школярки із Кіровоградщини переховувався у Польщі.

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