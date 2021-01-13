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    МОЗ повідомив, який карантин буде після локдауну

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    Степанов обіцяє перехід до адаптивного карантину - МОЗ повідомив, який карантин буде після локдауну
    Степанов обіцяє перехід до адаптивного карантину

    Відразу після завершення локдауну ще деякий час буде діяти загальнонаціональний формат карантину, – Степанов

    Міністерство охорони здоров'я планує після закінчення січневого локдауну 24 січня повернутися до адаптивного формату карантину. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Як повідомив міністр, відразу після завершення локдауну ще деякий час буде діяти загальнонаціональний формат карантину.

    «Яку стратегію ми маємо: ми залишимося на певний час на загальнонаціональному карантині, це будуть такі самі обмеження, які діяли до 8 січня, а потім ми бачимо перехід до адаптивного карантину, що буде застосовуватися виходячи з епідситуації в кожному регіоні», ─ пояснив Степанов.

    Зазначимо, адаптивний карантин, який мав «червону», «помаранчеву», «жовту» та «зелену» зони, діяв в Україні до 11 листопада. Регіони потрапляли у відповідний рівень епіднебезпеки в залежності від коронавірусних показників.

    Раніше Степанов розповів, які обмеження чекають українців.

    За минулу добу, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 6 409 нових випадків захворювання на коронавірус. І знову, за даними Міністерства охорони здоров’я, одужала від ковіду чимала кількість людей – цього разу 14 503 пацієнти. 

    До слова, відзавтра підприємців почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

     Читайте також: 
    Теги: міністр бізнес Україна Максим Степанов президент карантин коронавірус
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