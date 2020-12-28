  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МОЗ пояснив, чому в Україні зменшуються обсяги ПЛР-тестування на ковід

    • Розсилка
    Тестувань на коронавірус роблять все менше - Глава МОЗ пояснив, чому в Україні зменшуються обсяги ПЛР-тестування на ковід
    Тестувань на коронавірус роблять все менше
    Фото з відкритих джерел

    Люди почали більше робити експрес-тестувань на антиген

    Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус. Голова відомства назвав причину.

    Про це повідомив на брифінгу 27 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Він повідомив, що за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок Covid-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327.

    Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень - 250 417, зазначив міністр. 

    «Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген - експрес-тести, Це тести, які за 15 хвилин робляться», - сказав Степанов.

    За його словами, за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тисяч 63.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.

    Водночас тестувань за добу було здійснено також небагато - всього 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1030374
    • Одужали
      665729
    • Хворіють
      346796
    • Померли
      17849

    За минулу добу найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували в Києві, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

    Між іншим, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.



    Теги: медицина лікар Максим Степанов аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies