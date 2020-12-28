Глава МОЗ пояснив, чому в Україні зменшуються обсяги ПЛР-тестування на ковід

Тестувань на коронавірус роблять все менше

Люди почали більше робити експрес-тестувань на антиген

Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус. Голова відомства назвав причину.

Про це повідомив на брифінгу 27 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок Covid-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327.

Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень - 250 417, зазначив міністр.

«Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген - експрес-тести, Це тести, які за 15 хвилин робляться», - сказав Степанов.

За його словами, за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тисяч 63.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.

Водночас тестувань за добу було здійснено також небагато - всього 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

Коронавірус в Україні

Всього 1030374

Одужали 665729

Хворіють 346796

Померли 17849

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За минулу добу найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували в Києві, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.







